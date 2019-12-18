18 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

18.12.2019, среда

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, на которой астролог расскажет, что сулят звезды в наступающем году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

10:30 Челябинск – Закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2019» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

13:00 Челябинск – Дискуссия «Как сделать жилищный вопрос драйвером развития Челябинской области?» (ул. Двинская, 19)

14:00 Челябинск – Закрытие II городского фестиваля педагогического мастерства «Педагогический калейдоскоп» (Театральный корпус Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской)

17:30 Челябинск – Прием главы Челябинска Натальи Котовой лидеров общественных объединений города (бизнес-отель «ПаркСити», зал «FUSION», ул. Лесопарковая, 6)

Челябинск. Другие новости 18.12.19

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