19 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

19.12.2019, четверг

09:30 Челябинск – Заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27)

11:30 Челябинск – Торжественное награждение цифровых волонтеров (Законодательное собрание Челябинской области, ул. Кирова, 114, 3 этаж)

11:30 Челябинск – Прием главы города Челябинска Натальи Котовой лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года (администрация Челябинска, пл. Революции, 2, конференц-зал, 5 этаж)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск – 2020». Будет представлен главный приз конкурса – корона победительницы (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153, конференц-зал)

Челябинск. Другие новости 18.12.19

Наталья Зубаревич: Челябинская область настолько бедна, что на развитие денег не остается. / Генпрокуратура РФ заступилась за тех, кто отравляет челябинский воздух. / Из челябинской «скорой» бегут медики. Читать дальше

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