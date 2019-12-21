21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

21.12.2019, суббота

10:00 Челябинск – Спартакиада вузов Челябинска (дисциплина – легкая атлетика) УСК Урал ГУФК (ул. Энгельса, 22)

10:00 Челябинск – Открытый чемпионат Челябинска по спортивной акробатике (зал «Буревестник», ул. Труда, 183)

10:30 Челябинск – Открытые соревнования по чирлидингу и чир-спорту «Кубок Дружбы» с участием международных команд (конгресс-холл Центра международной торговли, пр. Ленина, 35)

12:00 Челябинск – Кубок Челябинска по тяжелой атлетике (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

12:00 Челябинск – Финал Кубка Челябинска по бадминтону (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

12:00 Челябинск – Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «На призы ЗТ РСФСР А. В. Белоглазова» (МБУ СШОР № 1 по конькобежному спорту, ул. Худякова, 24А)

15:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)

Челябинск. Другие новости 20.12.19

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