22-23 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12.2019, воскресенье

10:00 Челябинск – Ёлка желаний с участием губернатора Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

10:00 Челябинск – Спартакиада вузов Челябинска (дисциплина – легкая атлетика) (УСК Урал ГУФК, ул. Энгельса, 22)

10:00 Челябинск – Первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16)

10:00 Челябинск – Финал Кубка Челябинска по бадминтону (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

11:00 Челябинск – Открытый чемпионат Челябинска по спортивной акробатике (МБУДО «МЦДТ», ул. Коммунистическая, 7)

12:00 Челябинск – Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «На призы ЗТ РСФСР А. В. Белоглазова» (МБУ СШОР № 1 по конькобежному спорту, ул. Худякова, 24А)

13:45 Челябинск – Новогодний прием талантливых детей с участием губернатора Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Открытый чемпионат и первенство Челябинска по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги (СК «Динамо», ул. Коммуны, 98/1)

23.12.2019, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Церемония вручения государственных премий Челябинской области в сфере культуры и искусства с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

15:00 Челябинск – Передача ключей первым семьям из поселка Роза, которые по программе переселения из аварийного жилья получают новые квартиры в Советском районе Челябинска (ул. Неаполитанова, 14)

Челябинск. Другие новости 21.12.19

В Челябинске пьяный неадекват убил месячного сына, швырнув на пол. / За сутки в Челябинской области выпало 10 сантиметров снега. / 21 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

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