24 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

24.12.2019, вторник

11:00 Челябинск – Турнир Челябинской области по баскетболу на колясках с участием команд Челябинска и Копейска (ДК «Восток», ул. Сталеваров, 5А)

13:00 Челябинск – Новогодняя Губернаторская елка (Челябинский академический театр драмы имени Наума Орлова, пл. Революции, 6)

14:00 Челябинск – Елка главы города Челябинска (ДПиШ им.Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59)

14:00 Челябинск – Заседание областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 4 этаж, большой зал)

Челябинск. Другие новости 23.12.19

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