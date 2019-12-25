25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

25.12.2019, среда

11:00 Челябинск – Открытие мастерских, созданных в рамках национального проект «Образование» (Челябинский радиотехнический техникум, ул. Энтузиастов, 17)

14:00 Челябинск – Прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера

18:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия ледового городка на пл. Революции с участием главы города Натальи Котовой. Подведение итогов открытого конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала»

20:00 Челябинск – Открытие фестиваля «Южно-Уральское сияние» с участием главы города Натальи Котовой (Театральная площадь, около театра драмы им. Н. Орлова)

Челябинск. Другие новости 24.12.19

Запас прочности стремительно истощается: Россия рискует получить непрогнозируемые проблемы. / Южноуральцы решили позвать опальных экс-губернаторов домой. / Москвичи продолжают укрепляться на дорожном рынке Южного Урала. Читать дальше

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