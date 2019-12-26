26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2019, четверг

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Открытие нового детского сада в микрорайоне «Парковый» с участием главы города Натальи Котовой (ул. Хариса Юсупова, 76)

15:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинской области по боксу среди женщин (МБУ СШОР по боксу «Алмаз», ул. Хохрякова, 1)

17:00 Челябинск – Музей изобразительных искусств презентует выставочно-издательский проект «Музей открывает запасники» в рамках национального проекта «Культура»: проекты «Загадки старых мастеров», «Реальность и мастерство», «Спасти и сохранить» (картинная галерея, ул. Труда, 92А)

18:15 Челябинск – Осмотр праздничной иллюминации на пешеходной части улицы Кирова с участием главы города Натальи Котовой

Челябинск. Другие новости 25.12.19

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