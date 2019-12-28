28-30 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

28.12.2019, суббота

10:00 Челябинск – Открытый городской турнир по фитнес-аэробике «Кубок Деда Мороза» (ДС «Торпедо», Копейское шоссе, 5)

10:00 Челябинск – Чемпионат города Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

10:00 Челябинск – Первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

17:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по фехтованию среди ветеранов, посвященное памяти Г.И. Романова и В.Н. Афанасьева (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр., 59)

29.12.2019, воскресенье

09:00 Челябинск – Открытое первенство Челябинска по фехтованию среди ветеранов, посвященное памяти Г.И. Романова и В.Н. Афанасьева (ДПШ им. Крупской, Свердловский пр., 59)

10:00 Челябинск – Первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги (ДС «Метар-спорт», ул. Черкасская, 1)

10:00 Челябинск – Новогодний блиц турнир по шахматам МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам (ул. Васенко, 100)

30.12.2019, понедельник

11:00 Челябинск – Хоккеисты «Трактора» вручат подарки мамам, чьи детки родились 27 января, в День рождения хоккейного клуба (роддом №6, ул. Румянцева, 6)

Челябинск. Другие новости 27.12.19

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