15 января ожидаются следующие события – Челябинск

15.01.2020, среда

10:30 Челябинск – Челябинская областная больница приглашает журналистов побывать на операции в кардиохирургической операционной нового оперблока (ул. Воровского, 70, корпус №4, вход в левую арку под 5 корпусом)

14:00 Челябинск – Мастер-класс олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Анны Чичеровой (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная старту Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту и с шестом «XXXVIII Мемориал почетного мастера спорта Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина» (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22)

15:00 Челябинск – Открытие «гостевой» квартиры МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» (ул. Шаумяна, 83А; отъезд СМИ в 14:30 от здания администрации (пл. Революции, 2)

17:00 Челябинск – Международный фестиваль по шахматам «Мемориал М. А. Лозоватского» (БУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Гагарина, 16)

Челябинск. Другие новости 14.01.20

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