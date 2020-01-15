16 января ожидаются следующие события – Челябинск

16.01.2020, четверг

10:00 Челябинск – Заседание Избирательной комиссии Челябинской области, на котором будет избран секретарь избиркома (ул. Кирова, 114, зал заседаний, каб. 237)

10:30 Челябинск – В диагностическом центре Челябинской областной клинической больницы журналистов ознакомят с новой методикой определения функциональности тканей организма (ул. Воровского, 70, корп. 5)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция «Итоги и планы по региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

14:00 Челябинск – Презентация альбома Государственного исторического музея Южного Урала «Южный Урал. Лучшие фотографии» (правительство Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27)

18:00 Челябинск – «Квартирник» в честь Всемирного дня The Beatles (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61, остановка общественного транспорта «Улица Евтеева»)

Челябинск. Другие новости 15.01.20

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