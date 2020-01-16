17 января ожидаются следующие события – Челябинск

17.01.2020, пятница

14:00 Челябинск – Благотворительный концерт «Дружная семья за ЗОЖ», посвященный зимним праздникам: Новому году, Рождеству, Крещению (ДК ЧМК, ул. Ярослава Гашека, 1)

14:00 Челябинск – Церемония закрытия ХХVII Южно-уральского и челябинского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее – созвездие НТТМ» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, 2 этаж, актовый зал)

17:00 Челябинск – Международный фестиваль по шахматам «Мемориал М.А. Лозоватского» (МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам, ул. Гагарина, 16)

Челябинск. Другие новости 16.01.20

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