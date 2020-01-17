18-20 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2020, суббота

09:00 Челябинск – Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит Литургию и чин великого освящения воды в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32)

17:00 Челябинск – Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит вечернюю службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32)

20:00 Челябинск – Начало крещенских купаний

20.01.2020, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

11:00 Челябинск – Традиционная фотосессия лауреатов IV премии «Щит и роза Южный Урал-2020» в праздничных нарядах (фотостудия «LeonaStage», ул. Чайковского, 10А)

Челябинск. Другие новости 17.01.20

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