18-20 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2020, суббота
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09:00 Челябинск – Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит Литургию и чин великого освящения воды в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32)
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17:00 Челябинск – Митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершит вечернюю службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32)
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20:00 Челябинск – Начало крещенских купаний
20.01.2020, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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11:00 Челябинск – Традиционная фотосессия лауреатов IV премии «Щит и роза Южный Урал-2020» в праздничных нарядах (фотостудия «LeonaStage», ул. Чайковского, 10А)
Челябинск. Другие новости 17.01.20
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