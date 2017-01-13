Метаморфозы, фабрика грез, бутлегеры и Кустурица верхом на осле / Кинопятница NDNews.ru

Публикации за 13.01.17

В ближайшие выходные челябинским кинозрителям покажут нашумевший мюзикл, мафиозный триллер, балканскую драму и сборник европейских мини-историй.

Ла-Ла-Лэнд

12 января в российский прокат вышел американский киномюзикл от режиссера «Одержимости» Дэмьена Шазелла.

Фильм рассказывает историю любви двух мечтателей – джазового пианиста и начинающей актрисы. Оба приехали покорять Голливуд, но пока безуспешно. Мия проваливает очередное прослушивание и, кажется, до старости обречена подавать кофе кинозвездам. А Себастьяна увольняют с работы в баре за джазовые импровизации в рождественских пьесах. Как и полагается, случайно встретившись в городе ангелов и вечного праздника, талантливые неудачники влюбляются с первого взгляда.

Вдохновленные идеями и мечтами о прекрасном будущем, они вмиг реализовывают задуманное.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hWrRLnn6McI&rel=0">Video</a> Однако харизматичную пару ждет проверка на прочность: ошеломительный успех грозит разрушить фантазии влюбленных

Еще до выхода мюзикла в прокат «Ла-Ла-Ленд» установил абсолютный рекорд премии «Золотой глобус», собрав за одну церемонию сразу семь наград: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, игру главных актера и актрисы, музыкальное сопровождение и отдельную композицию.

Также картина завоевала Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, номинацию на «Золотого льва» и приз зрительских симпатий международного фестиваля в Торонто. Ко всему прочему, киноленту с Райаном Гослингом и Эммой Уотсон в главной роли называют одним из ключевых претендентов на премию «Оскар-2017».

Чтобы воссоздать атмосферу мюзиклов золотой эры Голливуда на съемочной площадке актерам показывали музыкальные кинохиты середины прошлого столетия – «Шербурские зонтики», «Поющие под дождем», «Девушки из Рошфора», «Цилиндр», «Время Свинга». Для съемок фильма Эмма Уотсон и Райан Гослинг брали уроки бальных танцев и чечетки. Также актер шесть раз в неделю учился игре на фортепиано.

По млечному пути

В грядущие выходные челябинские кинотеатры покажут новую ленту Эмира Кустурицы о возрасте, любви и духовных исканиях.

События фильма разворачиваются на фоне гражданской войны в Боснии 1992-1995 годов. Сербский молочник Коста (его играет сам Кустурица) ежедневно доставляет солдатам провизию на линию фронта, проходящую через его родную деревню. По иронии судьбы, простой деревенщина влюбляется в переселенку (Монику Беллучи), «купленную» его же суженой для брата-военного. Таинственная итальянка отвечает герою взаимностью, но построить любовь им мешают ошибки прошлого.

Вопреки ожиданиям, критики обозвали «По млечному пути» второсортным фильмом, заявив, что все, что можно было рассказать о югославских войнах, режиссер уже поведал в других сюжетах.

Между тем, Кустурица признается, что не стремился показать героев на поле боя.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=YXB_gA3QqMc&rel=0">Video</a> Фильм получился нарочито женским, в нем больше мира, военные действия здесь демонстрируется лишь в одном из финальных эпизодов

Да и сам Коста далеко не вояка, а немолодой селянин, ездящий верхом на осле. Битва происходит в его душе: ежедневно духовные стремления противостоят животному началу. Герои также переживают старение и анализируют потери в жизни. Примечательно, что 51-летняя Моника Беллуччи в фильме выглядит едва ли не старше своих лет. В свое «оправдание» кинодива заявляет, что смысл истории и состоит в том, что красота и чувственность не зависят от молодости.

Закон ночи

Еще одна кинопремьера второй недели января – мафиозная драма голливудского производства с Беном Аффлеком в роли актера, режиссера, и сценариста.

Сын капитана бостонской полиции Джо Коглин промышляет бутлегерством во времена сухого закона. Шальные деньги и красивая жизнь все больше погружают героя в криминал. Из подпольного торговца спиртным Джо превращается в короля преступного мира, от которого зависит весь игровой бизнес Восточного побережья.

История американских гангстеров и иже с ними не раз становилась приманкой для кинематографистов. В процессе создания фильмов режиссеры не раз обращались к творчеству писателя Денниса Лихейна. В основу сюжета нового фильма Бена Аффлека также положен криминальный роман Лихейна «Ночь – мой дом».

«Закон ночи» – очередной пересказ о царящем в Бостоне беззаконии и гамлетовских терзаниях главного героя:

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=MDYxg8vgPEA&rel=0">Video</a> быть убийцей и преступником или оставаться хорошим человеком?

Отлично сшитые костюмы, идеально сидящие шляпы и обстановка того времени тоже, увы, не придают картине особого шарма. По мнению киноманов, фильм получился проходным и необязательным. Но как минимум, одна важная причина посмотреть мафиозную драму у зрителя все же имеется. Над фильмом поработал талантливый американский оператор, трижды лауреат премии «Оскар» Роберт Ричардсон, известный съемками множества фильмов Оливера Стоуна, Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино. Ценителей киноискусства, без сомнения, подкупят нестандартные ракурсы, игра света и теней, динамичная картинка и другие операторские фишки.

Future Shorts Метаморфозы

12 января челябинский кинотеатр имени Пушкина представит зимнюю коллекцию популярного фестиваля короткометражных шедевров.

Программа включает в себя девять работ в жанре короткого метра от молодых кинематографистов из Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Болгарии, России и Швеции. Несмотря на разнообразие сюжетов и стилей, каждая история, так или иначе, затрагивает тему человеческих страхов и способов борьбы с ними. Картины европейских режиссеров представлены на языке оригинала с русскими субтитрами. Хронометраж всего сборника составляет 1 час 47 минут.

Мистер Мадила

Британская мульт-комедия о всемогущем пройдохе мистере Мадиле. Если верить объявлению в газете, за отдельную плату чудаковатый целитель не только снимет сглаз, но также выступит представителем в суде, поможет с ЕГЭ и даже составит иммиграционный иск.

История основана на реальных событиях. Режиссер ленты Рори Водби-Толли, действительно, познакомился и даже взял интервью у обладателя не дюжих способностей. Однако сниматься в картине Мадила наотрез отказался, в итоге стал героем экспериментального мультфильма.

Держись

Голландская психодрама о тонкостях человеческой натуры и силе музыки. Каждое выступление перед широкой публикой становится для одаренной виолончелистки кошмаром. Перед выходом на сцену девушка гримирует синяки, полученные в процессе игры на тяжелом инструменте. А когда в самый ответственный момент на виолончели вдруг рвется струна, героиня переживает настоящую катастрофу. Ситуация мигом выходит из-под контроля: страх сцены настолько силен, что музыкантша уже не в силах, что либо сделать.

Космическая диаспора

Красочная психоделическая анимация, знакомящая зрителя с далекой планетой электро-попа, где обитают не антропоморфные существа. Короткометражка выполнена в виде клипа к заглавной теме нового альбома «Оу» – оригинального дуэта выходцев из Ганы и Цюриха. Максимальная концентрация электронной музыки в трех минутах экранного времени.

Тренер

Французская семейная драма о воспитании чувств, родственных отношениях и любви к спорту.

Двое британцев, отец и его сын-подросток, едут в Париж на футбольный матч. Поломка автомобиля вынуждает путешественников пересесть на арендованный автобус. Все бы ничего, да только попутчиками мирных болельщиков оказываются агрессивные футбольные фанаты.

Bike Life

В центре картины – адская мотогонка любителей двухколесного экстрима из городка Кардифф в Соединенном Королевстве. Документальная лента повествует об уличной жизни юношей-подростков, уже не представляющих жизни без риска и адреналина.

Парковка

Жесткая социальная драма об отчаявшейся болгарской женщине. Ирина все время нашептывает, словно мантру, одну и ту же фразу: «Улыбка. Поцелуй. Улыбка. Поцелуй», тем самым пытаясь привлечь в свою жизнь и дружбу и любовь одновременно. Из пучины утомительных мыслей ее вырывает пренеприятнейший случай на автомобильной парковке. Внутреннее отчаяние вырывается наружу, женщина впадает в истерику, однако даже в самой горькой ситуации все еще может измениться.

«Вы могли бы загорать в эту бурю»

Причудливая анимационная фантазия от британского кинематографиста, положенная на стихи Уильяма Батлера Йейтса. Торжество чистого иррационального искусства.

Десятиметровая вышка

Оригинальный триллер-наблюдение за прыжками непрофессиональных пловцов в частном бассейне. Кинематографический эксперимент от учеников известного шведского мастера Рубена Эстлунда. Картина приняла участие в короткометражном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Обращение

Совместный проект России и Великобритании в жанре сюрреалистического короткого метра. Философская зарисовка, ставшая очередной попыткой исследования бессмертности души и жизни в других измерениях. Фильм интересен нежеланием режиссера выдавать зрителям готовые ответы.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iObB7LL3kRM&rel=0">Video</a> Очередная порция Future Shorts посвящена человеческим страхам

Челябинск, Римма Султанова

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