Курильщики «сжигают» около 8% бюджета российского здравоохранения

Россия ежегодно тратит на курильщиков более 1,3 трлн рублей (18,7 млрд долларов).

Этот показатель гораздо меньше, чем в США, где на борьбу с последствиями курения тратят 170 млрд долларов в год, но гораздо больше, чем в Израиле (482 млн долларов).

С употреблением табака в РФ связано более 15% смертельных исходов. При этом, с курением связано более 24% смертей у мужчин и 5,1% – у женщин, причем, 2,7% умирают от пассивного курения.

«Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год», – цитирует ТАСС директора Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Наталью Комарову.

Издание напоминает, что 22 ноября 2019 года правительство РФ утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, предусматривающую снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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