Засилье китайцев и мрачные гетто: в Петербурге просчитывают выгоды от переезда Госсовета

В Санкт-Петербурге обсуждают, как отразится на развитии города решение перенести в северную столицу Госсовет России.

Напомним, этот вариант обсуждается несколько лет, а весной прошлого года даже были даны некоторые поручения по воплощению идеи в жизнь. После того, как 15 января президент РФ Владимир Путин заявил о желании реорганизовать и возглавить эту структуру, проект опять оказался в центре внимания.

В Санкт-Петербурге считают, что это может придать городу новый импульс развития, хотя не обойдется и без сопутствующих минусов.

«Из плюсов для обычного человека – улучшение качества жизни в городе по многим параметрам, а еще удорожание жилья. Удорожание жилья – это тоже часть улучшения качества жизни и более того – один из неотъемлемых его параметров, – отмечает telegram-канал «Камнев пишет». – Поэтому, если кто собирался купить квартиру или комнату в центре для того, чтобы жить самому – обратите внимание на район Коломны (Адмиралтейский район)».

По мнению автора интересны с точки зрения недвижимости так же Центральный и Петроградский районы. А вот Василеостровский район не рекомендуется: «там будет нарастать количество китайцев, а наши цивилизации в совместной жизни не особенно совместимы (мы проигрываем)».

Прогнозировать будущее классических питерских «спальников» эксперты пока не берутся: все будет зависеть от новых деловых центров притяжения и соответствующей транспортной логистики. По некоторым данным Госсовет может разместиться в Воронцовском дворце на Садовой.

А вот новым многоэтажным районам «Камнев пишет» прочит невеселую судьбу: «Гетто окраин» (Парнас, Мурино, Кудрово, Рыбацкое и подобные им) станет только мрачнее. Причем, намного. По возможности к ним лучше не иметь никакого отношения».

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 19.01.20

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