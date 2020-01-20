Вынесен приговор южноуральцу, жестоко расправившемуся с оппонентом

Челябинский областной суд огласил приговор 24-летнему южноуральцу, обвиняемому

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда, вечером 5 ноября 2018 года в поселке Мусин Кизильского района Челябинской области три брата приехали к дому знакомого для примирения, так как накануне между мужчинами произошла драка.

Помириться не удалось: встреча переросла в потасовку. На помощь хозяину дома вышел его отец. Нападавшие сели в машину и покинули место конфликта. Через некоторое время один из них вернулся, вооружившись полуавтоматическим охотничьим карабином модели «Сайга-12С», заряженным пятью патронами 12-го калибра (оружие хранилось у него дома).

Оппонент пытался скрыться от стрелка во дворе своего дома, но нападавший сбил его выстрелом в левую ногу, а потом не менее 3 раз выстрелил в упор ему в грудь. Расправа происходила на глазах родителей убитого.

Кроме того, нападавший угрожал расправой и отцу молодого человека, который попытался защитить сына. Для подтверждения своих намерений он произвел один неприцельный выстрел из ружья в сторону пожилого мужчины.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, отрицая, что угрожал убийством родителям своей жертвы.

Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления с использованием оружия, в качестве смягчающих – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей.

Тем не менее, мужчине признана виновным и в убийстве, совершенном с особой жестокостью. (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и в угрозе убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, приговором в пользу матери погибшего в качестве компенсации морального вреда взыскано 2 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзрн

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