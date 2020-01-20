Тысяча южноуральцев получили алкогольное отравление в 2019 году

Сотни жителей Челябинской области отравились спиртосодержащей продукцией в 2019 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, за 2019 год сведений из лечебных организаций региона о случаях отравлений алкогольной продукцией в ведомство не поступало.

В то же время, зарегистрировано 969 отравления спиртосодержащей продукцией, из них 39 случаев со смертельным исходом, что составило 4% от общего числа отравившихся спиртосодержащей продукцией.

При этом большинство летальных случаев наступает вследствие отравлений этиловым спиртом. Следует отметить, что причинами отравлений является не только употребление некачественной, фальсифицированной алкогольной продукции, но и употребление спиртного в дозах, не совместимых с жизнью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.20

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