Жители пригорода Челябинска выступили против сложившейся транспортной системы, точнее – ее отсутствия

Жители копейского поселка Старокамышинск провели одиночные пикеты, выступив против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Как уже сообщал «Новый День», с 20 января стоимость проезда из расположенного на территории Копейска поселка Старокамышинск до Челябинска в маршрутных такси, следующих по маршрутам №218 «Старокамышинск – Автоцентр» и №370 «Старокамышинск – ЮУрГУ», увеличилась до 35 рублей за поездку. В переделах Челябинска цена осталась прежней – 25 рублей.

Это известие крайне возмутило жителей поселка, так как данные маршруты – фактически единственная возможность для старокамышинцев добраться до Челябинска на общественном транспорте. На организованном ООО «Общественный городской транспорт» маршруте №83 работает всего 2 автобуса, интервал движения превышает полтора часа. А зачастую на линию и вовсе выходит только один автобус.

В администрации Челябинска заявляют, что повлиять на ситуацию не могут: контракт на обслуживание маршрута №83 предусматривает работу на линии всего двух автобусов, и то официальный маршрут заканчивается в Сухмесово, до Старокамышинска перевозчик продлил его самостоятельно. Добавить еще один маршрут челябинская мэрия не может, так как поселок расположен на территории другого муниципалитета.

Что же касается стоимости проезда, то антимонопольная служба признала ее повышение обоснованной.

Жители поселка, вышедшие на одиночные пикеты потребовали вернуть в Старокамышинск муниципальный транспорт, вернуть стоимость проезда в маршрутках на прежний уровень, а также увеличить число машин на маршруте №83.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 20.01.20

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