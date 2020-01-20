Платил биткойнами: магнитогорец выписал наркотики из Нидерландов

В Челябинской области признан виновным житель Магнитогорска, обвиняемый в контрабанде наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 21-летний житель Магнитогорска признан виновным в контрабанде наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в значительном размере.

Следствием и судом установлено, что южноуралец связался через интернет с неизвестным жителей Нидерландов, договорившись о приобретении наркотиков. Оплатил заказ он через систему электронной криптовалюты «Биткоин».

В отделении почтовой сотрудники Магнитогорского ЛОП Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте совместно с оперативной таможней Челябинской области обнаружили международное почтовое отправление с наркотическим средством, поступившее в адрес молодого человека. Аналогичным способом им были заказаны еще 3 отправления с наркотическим средством.

Кроме того, следствием и судом установлены обстоятельства, связанные с приготовлением подсудимого к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере.

Приговором суда жителю города Магнитогорска назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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