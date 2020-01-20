Челябинск накрывает вонючий смог

В трех городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 22 часов 20 января до 19 часов 21 января в Челябинске и отдельных городах региона действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, и погодные условия способствуют накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ. Об этом сообщил начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Челябинский гидрометеоцентр предупредил о возникновении НМУ 1 степени в Челябинске, Коркино и Карабаше. Предприятия должны снизить выбросы в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

По всем вопросом южноуральцы могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии http://mineco174.ru/InternetReception, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64, в отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии – (351) 263-54-79 или в официальные сообщества министерства в соцсетях: https://vk.com/mineco_174 и https://www.instagram.com/minecologychel/.

Кроме того с 1 января для граждан работает круглосуточная экологическая приемная минэкологии, где можно оставить обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8:30 до 20:00. С 20:00 до 8:30 можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

Между тем, жители Челябинска сообщают, что в центре города уже сейчас невозможно дышать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.01.20

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