Без воды, врачей и газа: несколько сотен южноуральцев выживают в деревне, оторванной от цивилизации

В Челябинской области общественники просят прокуратуру разобраться с ситуацией в Кораблево, жители которого почти 90 лет пьют зараженную воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, десять лет жители деревни Кораблево Еткульского района пытаются бороться с бездействием властей.

По словам людей, около 300 человек, фактически проживающих в деревне, вынуждены пить зараженную бактериями воду, топить печи чем придется и лечить друг друга народными средствами. Общественники направили в министерство здравоохранения обращение с просьбой обеспечить жителей медицинской помощью, а также призвали областную прокуратуру разобраться, почему в Кораблево открыто нарушаются права людей.

«Старый фельдшерско-акушерский пункт не работает с 90-х годов и сейчас находится в аварийном состоянии. Когда мы попросили новое медучреждение, нам пришел странный ответ от органов исполнительной власти, из которого следовало, что у нас резко убыло население и сократилось расстояние до соседнего Писклово. То есть реальные 184 прописанных человека и 10 километров превратились на бумаге в 80 жителей и пять километров, а значит, ФАП деревне вроде как не положен. После того как мы с трудом доказали свою правоту, никаких действий от чиновников не последовало. Фельдшер приезжает к нам от случая к случаю, четкого расписания нет. За талонами ездим в Еткуль – за 50 километров по разбитой дороге. Если талонов нет, то часами сидим и ждем единственного автобуса, чтобы вернуться домой. Электронная запись к врачу недоступна», – рассказала жительница деревни Кораблево.

Возвращаться домой затемно для жителей Кораблево всегда проблематично: власти никак не наладят полноценное освещение. Но и это малая проблема по сравнению с отсутствием газа и воды в домах. Коммуникаций не было никогда. Одиннадцать лет назад на средства жителей был оплачен, разработан, согласован и прошел госэкспертизу проект строительства газопровода, но так и остался «в столе».

По словам людей, 89 лет они пьют воду из колодца рядом с болотом, в которое стекают фекальные стоки с ферм и химические удобрения с полей, в нем плавают останки животных. В прошлом году жителям удалось добиться проверки качества воды: Роспотребнадзор выявил наличие опасных бактерий. Колодец закрыли на замок, но подвоз воды не обеспечили. Людей, большинство из которых держат домашний скот, бросили на произвол судьбы на три месяца. Позже в деревню стали платно привозить 250 итров воды в день – норма на четверых. А когда у сельчан начали выявлять сальмонеллез и кишечные инфекции, выяснилось, что воду берут из соседнего Писклово, где еще в 2015 году в источнике обнаружили аммиак и признали жидкость технической. И все это на фоне абсолютного отсутствия качественной и доступной медицинской помощи.

При этом о строительстве водопровода речи не идет. Еткульские чиновники аргументируют: дорого.

«Складывается ощущение, что над людьми издеваются. Это напоминает ситуацию в Бродокалмаке, где жители также выживают без воды и газа, не могут дождаться врачей из-за разбитых дорог. Власти Красноармейского района таким же образом отписывались, что проблем нет, люди все выдумали. В итоге областная прокуратура подтвердила, что нарушений – множество, материалы переданы в следственные органы. Это результат, но если чиновников приходится принуждать соблюдать права людей в ручном режиме, то очевидно, что таких управленцев нельзя назвать эффективными. Требуем обеспечить людей достойными условиями и просим прокуратуру заняться ситуацией», – настаивает представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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