Обманутые дольщики потребовали отставки главы минстроя Челябинской области

Южноуральцы потребовали отставки министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текст петиции с требованием отставки высокопоставленного чиновника обманутые дольщики разместили в социальных сетях.

«Ситуация просто катастрофичная, сотни невиновных дольщиков лишаются жилья, прав на собственность на Южном Урале. Министр строительства бездействует уже много лет», – заявляет автор обращения.

Напомним, проблема обманутых дольщиков длится в регионе на протяжении нескольких лет. По данным ДОМ.РФ, в настоящее время в регионе 68 проблемных домов общей площадью 426 тысяч квадратных метров.

Основная часть недостроев приходится на Челябинск и Копейск. Наиболее проблемными остаются объекты, возводившиеся ООО «Речелстрой» и группы компаний «Серебряный ключ». В отношении их собственников Андрея Пязока и Александра Сребрянского возбуждены уголовные дела.

Виктор Тупикин бессменно возглавляет региональный минстрой с сентября 2009 года. До этого с 1998 по 2005 годы он работал вице-мэром Челябинска по жилищно-коммунальным вопросам, год отработал в министерстве регионального развития России, после чего перешел в правительство Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.20

Без воды, врачей и газа: несколько сотен южноуральцев выживают в деревне, оторванной от цивилизации. / Телетрапы есть, но не работают: в челябинском аэропорту объяснили, почему пассажиров возят на автобусах. / Деградация и репутация. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»