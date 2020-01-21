Региональный миндортранс замкнул на себя организацию транспортного сообщения в Челябинске и пригородах

Власти Челябинска, Копейска и Сосновского района потеряли контроль над транспортным сообщением в Челябинской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, передающее контроль за пассажирскими перевозками на территории Челябинска и его пригородов министерству дорожного хозяйства и транспорта региона.

Теперь полномочия ведомства дополнены пунктом «осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Законом Челябинской области от 30.12.2019 г. К 71-ЗО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области».

Напомним, в декабре прошлого года Законодательное собрание Челябинской области приняло законопроект о перераспределении полномочий по организации транспортного обслуживания населения Челябинского, Копейского городских округов и Сосновского муниципального района общественным транспортом, определяющий полномочия органов исполнительной власти региона по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам указанных муниципальных образований.

«В настоящее время существует проблема с общественным транспортом города Челябинска – устарел подвижной состав автобусов и электрического транспорта, кроме того изношена инфраструктура электротранспорта. Требуется полное обновление подвижного состава на современные экономичные низкопольные модели. Строительство новых жилых кварталов за территорией Челябинского городского округа (таких как Белый хутор, Вишневая горка, Залесье) требует организации регулярного пассажирского сообщения между центром и его пригородом. Граждане совершают поездки на работу, учебу, за покупками, организуют свой досуг и обеспечивают решение других важных вопросов. Иными словами, Челябинск фактически перерос свои границы, что требует иного подхода в построении системы общественного транспорта», – объяснили необходимость принятия закона в министерстве.

Правительство Челябинской области предложило свой путь выхода системы городского общественного транспорта Челябинска из кризисной ситуации. Концептуальный подход заключается в рассмотрении общественного транспорта Челябинска как составной части транспортной системы Челябинской агломерации, в которую кроме областного центра войдут Копейск и Сосновский район.

В процессе работы над созданием транспортной системы агломерации запланировано создание единой системы безналичных расчетов за поездки в общественном транспорте, возможность пользоваться пересадками, количество которых не ограничено в пределах времени действия билета (60 и 90 минут), а также обеспечение проезда льготных категорий граждан.

При этом частных перевозчиков не планируется исключать из новой системы, вписать в маршрутную схему. Переходный период должны продлиться до конца 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.20

Обманутые дольщики потребовали отставки главы минстроя Челябинской области. / Без воды, врачей и газа: несколько сотен южноуральцев выживают в деревне, оторванной от цивилизации. / Телетрапы есть, но не работают: в челябинском аэропорту объяснили, почему пассажиров возят на автобусах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»