Получилось ТРЦ: конгресс-холл «Таганай» меняет профиль

Конгресс-холл «Таганай», строящийся в Челябинске на улице Труда, как основной объект к саммитам ШОС и БРИКС, на самом деле станет торгово-развлекательным центром. Информация об изменении проекта появилась на сайте объекта. Как уже сообщал «Новый День», первоначально основной площадкой для саммитов считался конгресс-холл «Крылья», возводимый на реке Миасс возле цирка. Однако, вложив в него 2 млрд бюджетных рублей, власти заявили, что достроить его вовремя нереально, затем проект изменили, оставив здание без тех самых «крыльев» и ряда других интересных деталей, а потом и вовсе законсервировали, «украсив» центр города очередным громадным недостроем.

Роль основной площадки перешла к конгресс-холлу «Таганай»: строителей неоднократно хвалили за частную инициативу и инвестиции, заявляли о поддержке в решении возникающих проблем. Так, в пользу застройщика был решен спорный вопрос о принадлежности земельного участка – суды шли несколько лет, а потом власти и вовсе выдали госгарантии для обеспечения кредита на строительство.

И теперь оказалось, что региональный бюджет гарантировал расчет по кредиту за очередной ТРК.

Застройщик обещает разместить в новом здании киноконцертный зал – «крупнейший в регионе, 2 200 мест для шоу-программ всероссийского и мирового уровней», магазины – стандартный набор: одежда, мебель, товары для тома, кафе и рестораны, детские аттракционы.

По мнению экспертов, в Челябинске уже достаточно ТРЦ подобного профиля, часть площадей в них пустует, а некоторые больше напоминают рынок под крышей. Чтобы быть конкурентоспособным, владельцу «Таганая» необходимо привлечь арендаторов, которые смогли бы предложить уникальные для города товары и услуги.

Как вариант – предложить площади «Икее», которая неоднократно пыталась зайти в Челябинск, но каждый раз по ряду причин отказывалась. Сейчас компания начала открывать магазины не только на окраинах больших городов, но и ближе к центру – в местах с высокой проходимостью и хорошей транспортной обеспеченностью.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.01.20

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