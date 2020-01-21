В Челябинске – смог, но чиновники превышения выбросов не видят

В минэкологии Челябинской области не нашли превышений вредных выбросов в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о смогу в центре Челябинска горожане заявили еще вечером 20 января, еще до наступления неблагоприятных метеорологический условий.

«Центр район вокзала, это просто жуть как воняет, часа два назад ничего не было, а сейчас как будто бы целый лес горит рядом такая вонь!!!" – рассказала в социальных сетях Челябинска около 20:00. «Центр, дышать просто невозможно. Влажность добавляет удовольствия от вдыхания непонятно чего», – поддержала землячку другая горожанка.

«ЧТЗ. Открыли форточки, так как жарко дома. Воняет с улицы какой-то металлической пылью, не знаю, как объяснить... На языке – будто ложку алюминиевую грызла», – заметила жительница Тракторозаводского района. «Нечем дышать. Смог от цирка до ЮУрГУ. В горле першит, голова заболела», – присоединился к жалобам еще один горожанин.

Сильный запах отмечали также жители Ленинского района, АМЗ, микрорайона «Парковый». Жалобы продолжились и сегодня утром.

Между тем, в министерстве экологии Челябинской области заявили об отсутствии превышений по выбросам вредных веществ в атмосфере областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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