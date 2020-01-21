В Челябинской области бизнесмену прислали похоронный венок

В Златоусте бизнесмену к двери принесли похоронный венок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «привет из 90-х» получил один из предпринимателей Златоуста. О пугающем «подарке» рассказали в сообществе «ЧП ДТП Златоуст».

По словам администраторов группы, к местному предпринимателю приехали «бандиты», повесили похоронный венок ему на ворота дома и уехали.

«Также ему поступают угрозы, мы добавим от себя, что мы догадываемся, кто и кому привез этот злосчастный венок», – пишут в сообществе. Кроме того, известно, что не так давно бизнесмену повредили его автомобиль.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Впрочем, некоторые из комментаторов усомнились в том, что к инциденту могут быть причастны криминальные структуры. Возможно, к столь жестким методам прибегли бывшие рабочие предпринимателя, с которыми он не расплатился за выполненную работу, предположили горожане.

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