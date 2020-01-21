Южноуральцам пообещали «социализм»: власти региона призвали снизить цена на продукты на треть

В Челябинской области власти решило скинуть цены на продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство области готово поддержать инициативу производителей снизить цены на продукты питания по ассортиментному перечню. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, обращаясь к участникам совещания производителей сельскохозяйственной продукции и представителей торговых сетей.

«При этом важно, чтобы такая региональная скидка была существенной: от 10 до 30 процентов, а по некоторым видам продукции и выше. Речь идет не о каких-то сезонных акциях и о каком-то исчерпывающем перечне участников. Более того, будет здорово, если к такой инициативе будут подключаться новые производители и торговые сети. К слову, в нашей области работают 18 федеральных и региональных торговых сетей, так что круг участников может быть достаточно широким», – отметил глава Южного Урала.

По некоторым данным, снижение розничных цен может произойти уже 1 февраля. Однако, не исключено, за это всего лишь попытка популистской игры в преддверии голосования по проекту корректировки конституции России и предстоящих осенью выборов в Законодательное собрание Челябинской области.

Очевидно, что добиться лояльности избирателей власти теперь могут лишь с помощью экономических шагов. Однако, сделать это практически нереально с учетом крайне либеральной экономической политики федерального правительства. Причем пока эксперты уверены, что новое правительство вряд ли изменит подходы.

При этом совершенно понятно, что, несмотря на победные реляции, уровень жизни рядовых граждан год от года снижается. И процесс этот в ближайшем будущем вряд ли можно будет обратить вспять. Ведь по оценкам экономистов, даже в случае роста ВВП простые участники экономических процессов могут почувствовать позитивные изменения лишь при темпах роста ВВП выше 5% в год.

В таком случае единственная возможность улучшить жизнь небогатых россиян – улучшить покупательную способность. Напомним, некоторое время назад обсуждалась возможность введения социальных карт. По предложению авторов идеи, на карту, выдаваемую небогатым гражданам, из бюджета можно было бы перечислять фиксированную сумму, которую они могли бы тратить на приобретение качественных продуктов местного производства. Таким образом, можно было решить сразу две проблемы: поддержка социально-незащищенных слоев и местных производителей.

Однако, идея, по всей видимости, показалась слишком протекционистской. И реализована так и не была.

Вместо этого правительство Челябинской области предлагает теперь запустить проект «Южноуральский продукт». Казалось бы, идея снижения розничных цен на продукты питания – вполне себе социальна. Только федеральные сети (как, впрочем, и ряд фирменных торговых сетей) давно уже практикуют проведение скидочных акций. При этом в этом случае речь как раз не идет ни о сезонности, ни об «исчерпывающем» перечне продуктов. И снижение цен в рамках подобных акций (как правило, повторяющихся с известной периодичностью, чаще всего не реже недели в месяц) как раз находится на уровне 10-30, а то и 50 процентов.

И не получится ли так, что теперь южноуральские чиновники попытаются выдать уже сложившуюся практику за достижение областного правительства? Ведь о мерах поддержки реальной корректировки розничных цен губернатор Текслер предпочел публично не распространяться. Да и инициатива по такому снижению должна исходить именно от сетей и производителей, как подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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