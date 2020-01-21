ОМОН провел силовую зачистку нелегального валютного рынка в Челябинске

В центре Челябинска силовики нагрянули на нелегальный валютный рынок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», силовики появились сегодня в районе магазина «Детский мир» на улице Свободы в середине дня.

Как сообщили очевидцы, на известном среди нелегальных валютчиков пятачке припарковался автозак ОМОНа, после чего сотрудники Росгвардии приступили к проверке хозяев стоявших здесь же автомобилей.

Известно, что хозяева припаркованных машин промышляют нелегальным обменом валюты. По словам горожан, нескольких валютчиков задержали.

Отметим, что несколько дней назад здесь же произошла перестрелка. По некоторым данным, один из торговцев валютой открыл огонь из травматического пистолета по соседнему автомобилю. В результате, по данным городского УМВД, пострадали три человека, включая самого стрелявшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.01.20

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