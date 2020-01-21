Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале взлетела в полтора раза

В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в регионе оценивается как не эпидемическая. Традиционно после новогодних каникул отмечается рост заболеваемости острой респираторной патологией, в том числе гриппом.

За 3 неделю 2020 года зарегистрировано 20664 случая ОРВИ и гриппа, показатель составил 63,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 48%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 13,9% по всем возрастным группам.

В Челябинске зарегистрировано 9717 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 80,9 на 100 тысяч населения, уровень заболеваемости ниже уровня порога на 22%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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