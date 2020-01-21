В уральской больнице пациент умер после удаления аппендицита

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 21-летнего жителя Магнитогорска.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство проводит доследственную проверку по факту смерти 21-летнего мужчины.
Молодой человек скончался 14 января в больнице Магнитогорска после проведения операции по удалению аппендицита.
«В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Будут проведены необходимые экспертизы по соответствию предъявляемым нормативным требованиям и стандартам, предоставляемых лечебным учреждением медицинских услуг», – сообщили в силовом ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.01.20
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