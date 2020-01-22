На Урале за развращение девочек задержали экс-депутата

Бывшего депутата одного из районных собраний Южного Урала подозревают в интимных отношениях с несовершеннолетними.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину задержали накануне в Чесменском районе. По данным следствия, он вступал в сексуальные контакты с девочками, не достигшими 16 лет.
Возбуждено уголовное дело.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 22.01.20
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