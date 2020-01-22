Челябинец, расстрелявший автомобиль с людьми, отделался условным сроком

В Челябинске вынесли приговор мужчине, расстрелявшему автомобиль с людьми в салоне.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел 6 ноября 2019 года у одного из многоквартирных домов в Металлургическом районе.

Мужчина подошел к автомобилю, внутри которого находились три человека и несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета.

От его действий пострадал только автомобиль: были повреждены лобовое стекло и крыша.

Суд признал челябинца виновным в хулиганских действиях с применением оружия и приговорил к условному лишению свободы сроком на 1 год.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.01.20

На Урале за развращение девочек задержали экс-депутата. / В Челябинске новая иллюминация может спровоцировать рост ДТП. / 22 января ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»