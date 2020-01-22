Ветер оставил без энергоснабжения несколько тысяч южноуральцев

Несколько тысяч южноуральцев остались без электричества из-за непогоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в компании «Россети Урал» – «Челябэнерго», сегодня утром шквалистый ветер, сопровождающийся снежными зарядами, оборвал две воздушные линии электропередачи: 110 кВ «АМЕТ – Симская» II цепь с отпайками и «Новый Субай – Симская». В результате обесточенными оказались порядка 9 тысяч жителей Миньяра (Ашинский район).

«Оперативно-выездные бригады и ремонтный персонал Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» – «Челябэнерго» приступили к осмотру энергооборудования и аварийно-восстановительным работам», – подчеркнули в компании.

Челябинск, Павел Зварзин

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