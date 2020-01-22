На Южном Урале резко выросло число погибших на пожарах и в водоемах

В Челябинской области сохраняется высокий показатель гибели людей на пожарах, в водоемах и в ДТП. Об этом сообщил вице-губернатор Олег Климов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность на пожарах в 2019 году на 34% превысила показатели предыдущего года и составила 220 человек, в том числе 9 детей. Столь резкий рост Климов объяснил изменением правил статистического учета: если раньше погибшими на пожаре считались только те, кто непосредственно сгорел, то сейчас – все пострадавшие на пожаре и умершие от полученных повреждений в течение 30 дней после происшествия.

Из фактических причин возгораний Климов назвал на первом месте неосторожное обращение с огнем и не соответствие электропроводке нагрузке, возникающей от использования современных бытовых приборов.

Больше всего возгораний зафиксировано в Копейске, Троицке и Еманжелинске. Самая высокая смертность на пожарах в Верхнем Уфалее, Усть-Катаве, Еманжелинском районе.

На воде в минувшем году погибли 64 человека, это на 8,5% больше предыдущего периода. Причины происшествий с летальным исходом – купание в необорудованных местах (44%), не соблюдение безопасности во время рыбалки (31%), оставление детей без присмотра (16%).

В нетрезвом состоянии находились 68% погибших.

На дорогах Южного Урала погибли 399 человек, что на 11 человек меньше, чем в 2018 году. В основном, ДТП со смертельным исходом происходят из-за превышения скорости и неосторожного выезда на полсу встречного движения.

Челябинск, Павел Зварзин

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