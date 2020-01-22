В администрации Троицка провели обыски

В администрации Троицка прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за следственных действий мэрия была закрыта для посещений с утра и до обеда.

По данным городского управления информации и общественных связей, силовики изымали документы, касающиеся ООО «Перспектива» и ЗАО «Троицкая энергетическая компания».

Троицк, Павел Зварзин

Троицк. Другие новости 22.01.20

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