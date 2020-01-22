На Урале пресечена попытка вывоза за границу мачете и японских мечей

В Челябинской области пресечена попытка вывоза за границу ножей и мечей. Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области, 19 единиц штык-ножей, японских мечей, мачете и армейских ножей, конструктивно схожих с холодным оружием, были обнаружены в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в сборном грузе почтовых отправлений в результате досмотра грузового транспортного средства, следовавшего по маршруту Москва – Нур-Султан (бывшая Астана, Республика Казахстан). Все предметы пытались перевезти через границу без надлежаще оформленных сопроводительных документов

Изделия переданы сотрудникам МО МВД «Троицкий» ГУ МВД России по Челябинской области для проведения экспертизы и принятия процессуального решения. Напомним, в 2019 году за границу не дали вывезти около 2 тысяч единиц ножей, кинжалов, мечей, сабель, тростей-кинжалов, конструктивно схожих с холодным оружием, относящихся к категории холодного оружия колюще-режущего действия, как фабричного, так и кустарного производства.

А летом 2015 года житель Москвы был задержан на границе Челябинской области при попытке перевезти в Казахстан танк Т-34-85 1945 года выпуска.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.01.20

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