АНГЦ-3 ММК вышел на максимальные объемы производства

Новый агрегат непрерывного горячего цинкования №3, построенный Магнитогорским металлургическим комбинатом в 2017 году, в 2019 году произвел 334,6 тыс. тонн оцинкованного металлопроката.

Годом ранее на агрегате было выпущено 278,9 тыс. тонн оцинкованного проката. Таким образом, АНГЦ №3 вплотную приблизился к проектной производительности – 360 тысяч тонн в год. Агрегат, построенный на площадке листопрокатного цеха № 11, предназначен для получения продукции с цинковым покрытием, которое наносится методом горячего цинкования на тонколистовой холоднокатаный прокат из малоуглеродистой стали. Оборудование для нового агрегата поставил машиностроительный концерн SMS group (Германия); контракт был заключен в июле 2015 года. Стоимость проекта составила 6 млрд рублей. В качестве подката для АНГЦ-3 используется холоднокатаная полоса без покрытия, которую выпускает ЛПЦ № 11.

По словам председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, реализация данного проекта была осуществлена в соответствии со стратегией комбината по увеличению доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. «Выбор этой стратегии нас никогда не подводил. С пуском АНГЦ-3 мощности Магнитки по производству оцинкованного проката превысили два миллиона тонн в год, а ведь ещё в 2000 году было всего сто тысяч тонн», – отметил Виктор Рашников.

В ноябре 2017 года за реализацию проекта по строительству агрегата непрерывного горячего цинкования № 3 ММК был признан лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России», ежегодно проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо».

Магнитогорск, Ольга Арсентьева

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