Чиновники подтверждают: из Челябинска бежит молодежь

Выпускники школ и вузов Челябинска не связывают свое будущее с городом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 80% выпускников челябинских вузов уезжают из города. Эту информацию подтвердила заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко.

Однако это не самая большая проблема, считает чиновница. Гораздо серьезнее то, что уже родители выпускников школ Южного Урала и сами учащиеся не видят для себя будущего в Челябинске и области. Более того, некоторые школы областного центра открыто позиционируют в качестве показателей своей эффективности число выпускников, поступивших в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди причин такого выбора молодых челябинцев и их родителей – качество образовательных услуг, социальная и культурная инфраструктура, экология и возможности трудоустройства, отметила замминистра.

В региональном минобрнауки говорят, что изменить ситуацию может более эффективная профориентационная политика учреждений профессионального и высшего образования. «Если ЮУрГУ придет в школу и начнет приглашать учиться к себе – это не даст желаемого результата, – уверена Елена Зайко. – Другое дело, если ЮУрГУ придет в школу и приведет своего индустриального партнера, который скажет, что он предоставит для выпускников рабочие места, заработную плату..."

Впрочем, если таким «индустриальным партнером» окажется Томинский горно-обогатительный комбинат (учредитель – Русская медная компания), вызывающий у жителей Челябинска весьма негативную реакцию, результат может оказаться прямо противоположным ожидаемому минобрнауки Челябинской области.

Между тем, возрожденное министерство промышленности Челябинской области, плотно сотрудничающее с образовательным министерством региона, одним из приоритетов ближайшего будущего считает именно обучение специалистов для горно-обогатительной отрасли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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