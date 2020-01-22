В Челябинской области некому работать на горнодобывающих предприятиях

В Челябинской области нет кадров, способных работать на горнодобывающих предприятиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заверения представителей Русской медной компании и других представителей горнодобывающей отрасли о насыщении рынка вакансий в Челябинской области могут оказаться блефом. Это следует из заявления министра промышленности Челябинской области Павле Рыжего.

По словам высокопоставленного чиновника, рынку рабочей силы Южного Урала попросту нечего предложить горнодобывающим предприятиям. «Одна из двух-трех растущих отраслей в регионе – горнодобывающая – столкнулась с катастрофическим дефицитом кадров, – заявил министр на заседании комитета ЗСЧО по промышленной политике. – Проекты РМК, УГМК, «Южуралзолота» уже столкнулись с недостатком специалистов как со средне-специальным, так и с высшим образованием. Тот же Михеевский ГОК (принадлежит Русской медной компании. – НД) огромное количество людей заводит из Башкирии».

Напомним, одним из аргументов в пользу запуска расположенного под Челябинском Томинского ГОКа, вызывающего крайнюю тревогу у экологов и простых жителей города, было обеспечение жителей столицы Южного Урала и ее пригородов более чем тысячью рабочих мест. Однако, если верить словам Павла Рыжего, южноуральцы смогут рассчитывать, в основном, разве что на самые низшие должности, не требующие специального образования. Остальные же посты займут приезжие.

Челябинск, Виктор Елисеев

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