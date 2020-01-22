На рекультивацию свалки Челябинск получит в 2020 году почти 3 миллиарда рублей

На рекультивацию городской свалки в Челябинске в 2020 году направят 2 миллиарда 850 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в наступившем году пройдут основные работы по рекультивации челябинской городской свалки. Об этом сообщил представитель подрядчика ФГУП «РосРАО» Александр Толмачев.

Напомним, исполнителем работ президент России Владимир Путин в марте прошлого года утвердил ФГУП «РосРАО». Финансирование за первый год составило 649 миллионов рублей. В основном, средства пошли на разработку проектной документации, хотя в течение последних полутора месяцев (после получения 15 ноября положительного решение госэкспертизы по проекту и смете) подрядчик постарался начать выполнение непосредственно работ по рекультивации. Правда, в основном, это выразилось в приобретении необходимой техники.

Основные работы намечено произвести в 2020 году. На их финансирование федеральный бюджет должен направить 2 миллиарда 850 миллионов рублей. В итоге планируется создать на территории бывшей свалки активную систему дегазации: после закрытия тела свалки защитным экраном необходимо будет создать сеть дренов, по которым биологический газ, образуемый отходами, будет поступать в устройства по его сжигании. При этом они должны быть оборудованы фильтрами, а в результате сгорания может вырабатываться тепловая и электроэнергия, что позволит хотя бы минимизировать эксплуатационные расходы мэрии по содержанию промышленного объекта, образованного в результате рекультивации свалки.

Кроме того, подрядчик намерен создать на территории свалки систему сбора свалочного фильтрата.

В 2021 году планируется передать рекультивируемый объект заказчику – мэрии Челябинска. Стоимость работ в 2021 году составит 975 миллионов рублей.

Всего на рекультивацию свалки планируется потратить 4 миллиарда 554 миллиона рублей. Эта сумма весьма впечатлила председателя комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Константина Струкова, местного «золотого» олигарха (владельца группы компаний «Южуралзолота»).

Парламентарий даже несколько изумился тому, сколько государство должно потратить на рекультивацию свалки. И даже решил вынести из сложившейся ситуации мораль – о необходимости своевременной рекультивации экологически опасных объектов. При этом изумление олигарха оказалось настолько велико, что он совершенно забыл о брошенных его предприятиями Челябинском и Коркинском угольным карьерам, долгие годы уничтожающим благоприятную среду обитания в Челябинске, Копейске, Коркино и прилежащим к ним территориям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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