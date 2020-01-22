В Челябинске маршрутка врезалась в столб

В Челябинске маршрутка влетела в столб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке улиц Труда и Северо-Крымской, возле ТРЦ «Родник». Микроавтобус, следовавший по маршруту №128 не вписался в поворот. У машины поврежден моторный отсек и часть кабины со стороны пассажира. На месте происшествия замечено несколько машин службы «скорой помощи».

Подробности аварии пока неизвестны.

Отметим, происшествия на этом перекрестке не редкость: улица Труда в этом месте имеет 11 полос движения, Северо-Крымская – 8. Радиус поворота настолько велик, что многие выполняют маневр, не снижая скорости. В результате, машины вылетают на остановку общественного транспорта или тротуар.

Общественники неоднократно предлагали успокоить на перекрестке трафик, но городские власти и ГИБДД пока не обращают на эту инициативу внимания.

Челябинск, Павел Зварзин

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