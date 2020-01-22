Нас «нагрели»: южноуральцам существенно повысили тариф на обращение ТКО и повысят еще

В Челябинской области дважды повысят тариф на вывоз мусора в 2020 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Челябинской области могут получить в феврале квитанции на оплату услуги обращения твердых коммунальных отходов с суммой существенно большей, чем в январе. Такое опасение высказали депутаты Законодательного собрания Челябинской области в ходе заседания комитета южноуральского парламента по промышленной политике.

К столь неутешительному выводу парламентарии пришли после достаточно длительного общения с первым заместителем министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антоном Дрыгой.

Депутаты даже не сразу поняли, что ждет жителей Челябинского и Карабашского кластеров в наступившем году. Дело в том, что, достаточно бегло упомянув уже, как оказалось, повышенный тариф на обращение с ТКО, чиновник перешел к теме незначительного его роста в июле нынешнего года – всего на 1,5% в среднем по региону, заверил замминистра.

Лишь после долгих рассуждений и уточняющих вопросов выяснилось, что для жителей территорий, входящих в два названных кластера, тарифы уже выросли. Причем задним числом и на величину куда более весомую, чем 1,5%. Для Челябинского кластера – на 22,9%, для Карабашского – на 19,7%.

При этом чиновники попросту обманули южноуральцев. Ведь когда в декабре 2018 года жителям области презентовали «новые тарифы за новую услугу», которые вступят в силу с 1 января 2019 года, их уверяли, что никакого роста в течение года точно не будет.

Но не тут-то было. Виноваты, как заявляют в министерстве экологии региона, муниципальные власти, не удосужившиеся посчитать места складирования мусора (попросту говоря, контейнерные площадки). Или недостаточно обеспечившие таковыми жителей региона. В итоге число контейнерных площадок выросло в двух кластерах более чем вдвое, что привело к существенному росту затрат. И, как следствие, необходимости повышения тарифа.

Только, вот незадача: федеральное правительство давно уже ввело ограничения на рост тарифов на услуги ЖКХ. И в 2020 году для Челябинской области оно составит, в среднем 2%. Тогда чиновники правительство Челябинской области решились на показавшуюся им изящной схему. Дело в том, что ограничение это действует по принципу «год к году». То есть если бы тариф повысили в 2020 году, то ограничение действовало бы. А так как услуга эта появилась лишь в январе 2019 года, то при изменении тарифа не в январе 2020, а в декабре 2019 года это ограничение действовать не могло – так как, согласно объяснению Антона Дрыги, в декабре этой услуги еще не существовало.

Эта нехитрая схема избавляла чиновников и регоператора по обращению с ТКО от претензий федеральных органов власти. Более того, уже в июле нынешнего года минтариф региона был не прочь согласовать увеличение тарифа еще в среднем на 1,5%. Но на этот раз не по отношению к июлю 2019 года, а к декабрю – 2019.

Постановление об увеличении тарифа примерно на пятую часть от действующего минтариф подписал, если верить данным, размещенным на сайте регоператора в Челябинском и Карабашском кластерах ООО «Центр коммунального сервиса», 20 декабря 2019 года. На сате министерства в настоящий момент этого документа нет.

Однако выставить счета по-новому ЦКС не успел, так как формирует их 20 числа каждого месяца. А посему в феврале южноуральцы могут получить платежки с перерасчетом за декабрь. То есть в полтора раза больше, чем месяц назад.

Правда, на том же сайте ЦКС говорится, что новый тариф действует с 1 января 2020 года. Что, повторимся, противоречит требованию федеральных властей об ограничении роста тарифов на коммунальные услуги.

Следует отметить, что подобная «игра в наперстки» изрядно смутила депутатов. И они даже начали переживать по поводу предстоящего общения с избирателями. Замминистра экологии Яна Куприкова попыталась в ответ воззвать в их «гражданской» сознательности, заявив, что «настолько серьезную реформу» бесплатно реализовать нельзя, а потом и вовсе бросив ироничное «Хотим, как в Европе, и ничего при этом не платить». Но в ответ услышала далеко нелицеприятные комментарии, предлагающие сравнить уровень заработной платы у нас и в Европе, а уж потом... лучше не кивать на Европу. Кое-кто же и вовсе заявил, что из-за начавшейся реформы ситуация только ухудшилась. «Контейнеры теперь вдоль дороги стоят, проехать невозможно!» – с досадой отметили участники обсуждения.

Досталось даже «главному» аргументу чиновников о том, что тариф на обращение ТКО в Челябинской области самый низкий в УрФО – представителям министерства напомнили, что кивать на более высокие тарифы в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах некорректно: «Вы посмотрите на их зарплаты!»

Дискуссию прервал срочный звонок, на который пришлось ответить г-же Куприковой. Когда же она вернулась в зал заседаний, депутаты уже обсуждали, как бы теперь объяснить южноуральцам, что весь этот рост тарифов – исключительно в интересах простых жителей. Правда, других аргументов, кроме как «все-таки самые низкие тарифы в УрФО» придумать так и не смогли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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