Вице-спикер южноуральского парламента продемонстрировал свой политический вес, «наехав» на общественника

Высокопоставленный депутат Законодательного собрания Челябинской области решил «поставить на место» представителя общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , странный способ подтвердить свой политический вес избрал в ходе заседания комитета по вопросам строительной политики и ЖКХ областного парламента первый вице-спикер ЗакСо Юрий Карликанов.

Первый вопрос, представленный на рассмотрение депутатов, касался реализации в 2019 году национального проекта «Жилье и городская среда». В числе программ, направленных на реализацию нацпроекта, есть и программа расселения ветхо-аварийного жилья.

При этом выполнение этой программы, в силу, в основном, непосредственного финансирования из федерального бюджета, сложностей не составляет. Так, последние пару лет проблемой областных и муниципальных властей было даже не переселение жителей ветхо-аварийных домов, а последующий снос опасных строений.

Собственно, в подобных победных тонах и доложил об итогах реализации программы заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов. Но нашелся дотошный общественник, тесно связанный с вопросами ЖКХ, и поинтересовался у чиновника, а не собирается ли региональный минстрой наладить уже работу по профилактике сползания жилых домов в состояние аварийности. А на первых порах, знает ли ведомство, сколько на сегодня в регионе ветхих домов, которые еще можно качественно отремонтировать, а не доводить до состояния, когда единственным вариантом дальнейшего развития события будут расселение и снос.

Оказалось, что таких сведений у министерства нет. Как признался замминистра, по данным, которыми сейчас обладает ведомство, таких зданий пять, «но мы понимаем, что их намного больше».

В ходе обсуждения в зал, где проходило заседание комитета, вошел первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов. Так как сел он с противоположного от общественника конца, высокопоставленный парламентарий даже поначалу не обратил внимания на дискуссию, занявшись обменом репликами с рядом сидящими коллегами.

Но представитель общественной организации продолжил требовать более четкого ответа от министерского чиновника. Возможно, вице-спикер счел вопросы общественника излишне требовательными. В итоге, г-н Карликанов вдруг пренебрежительно прервал дискуссию, поинтересовавшись: «Я не понял, кто у нас ведет заседание? Голиков (Олег, председатель комитета. – НД) или он (общественник)?»

В итоге, Олегу Голикову пришлось оправдываться, объясняя, что он сам дал возможность представителю общественной организации задать вопрос, «но только один». Замолчал и общественник, не ожидавший, видимо, столь эмоциональной реакции высокопоставленного представителя «партии власти».

Самое интересное, что спустя несколько минут после «выволочки», устроенной челябинцу, Юрий Карликанов покинул зал заседаний, так и не выслушав ни одного доклада. И больше на сегодняшнем заседании комитета по градостроительству не появился.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.01.20

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