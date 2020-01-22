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NewDayNews.ru

Среда, 22 января 2020, 23:42 мск

Новости Челябинск

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Вице-спикер южноуральского парламента продемонстрировал свой политический вес, «наехав» на общественника

Высокопоставленный депутат Законодательного собрания Челябинской области решил «поставить на место» представителя общественности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странный способ подтвердить свой политический вес избрал в ходе заседания комитета по вопросам строительной политики и ЖКХ областного парламента первый вице-спикер ЗакСо Юрий Карликанов.

Первый вопрос, представленный на рассмотрение депутатов, касался реализации в 2019 году национального проекта «Жилье и городская среда». В числе программ, направленных на реализацию нацпроекта, есть и программа расселения ветхо-аварийного жилья.

При этом выполнение этой программы, в силу, в основном, непосредственного финансирования из федерального бюджета, сложностей не составляет. Так, последние пару лет проблемой областных и муниципальных властей было даже не переселение жителей ветхо-аварийных домов, а последующий снос опасных строений.

Собственно, в подобных победных тонах и доложил об итогах реализации программы заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Евгений Курилов. Но нашелся дотошный общественник, тесно связанный с вопросами ЖКХ, и поинтересовался у чиновника, а не собирается ли региональный минстрой наладить уже работу по профилактике сползания жилых домов в состояние аварийности. А на первых порах, знает ли ведомство, сколько на сегодня в регионе ветхих домов, которые еще можно качественно отремонтировать, а не доводить до состояния, когда единственным вариантом дальнейшего развития события будут расселение и снос.

Оказалось, что таких сведений у министерства нет. Как признался замминистра, по данным, которыми сейчас обладает ведомство, таких зданий пять, «но мы понимаем, что их намного больше».

В ходе обсуждения в зал, где проходило заседание комитета, вошел первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Юрий Карликанов. Так как сел он с противоположного от общественника конца, высокопоставленный парламентарий даже поначалу не обратил внимания на дискуссию, занявшись обменом репликами с рядом сидящими коллегами.

Но представитель общественной организации продолжил требовать более четкого ответа от министерского чиновника. Возможно, вице-спикер счел вопросы общественника излишне требовательными. В итоге, г-н Карликанов вдруг пренебрежительно прервал дискуссию, поинтересовавшись: «Я не понял, кто у нас ведет заседание? Голиков (Олег, председатель комитета. – НД) или он (общественник)?»

В итоге, Олегу Голикову пришлось оправдываться, объясняя, что он сам дал возможность представителю общественной организации задать вопрос, «но только один». Замолчал и общественник, не ожидавший, видимо, столь эмоциональной реакции высокопоставленного представителя «партии власти».

Самое интересное, что спустя несколько минут после «выволочки», устроенной челябинцу, Юрий Карликанов покинул зал заседаний, так и не выслушав ни одного доклада. И больше на сегодняшнем заседании комитета по градостроительству не появился.

Челябинск, Виктор Елисеев

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