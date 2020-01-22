Южноуральские застройщики не смогли вписаться в новые правила строительства жилья

Строительные компании Челябинской области не смогли приспособиться к новым правилам рынка строительства жилья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область не смогла достичь индикативных показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилья в 2019 году. Об этом заявил заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Евгений Курилов.

По словам чиновника, из 1,7 миллиона квадратных метров, планировавшихся к сдаче, в регионе удалось ввести лишь 1,4 миллиона, или 93% от индикативного показателя. При этом на многоквартирные дома приходится порядка 700 тысяч квадратных метров. Примерно столько же относится к сектору индивидуального жилого строительства.

Падение ввода к 2018 году составило 4,1%, при этом в секторе МКД достигло 8%.

Замминистра признал, что в течение всего 2019 года областные чиновники бомбардировали федеральное правительство письмами с просьбой снизить индикативный показатель до 1,36 миллиона «квадратов», но ответа так и не получили.

Главная причина неутешительных результатов, как оказалось, отнюдь не в затоваренности рынка жилья. Проблема в том, что многие застройщики не смогли приспособиться к изменившимся правилам игры. Так, по данным Евгения Курилова, 22 строительных компании не смогли ни перейти на проектное финансирование, ни привлечь средства дольщиков по ужесточенным правилам.

Выход из сложившейся ситуации в региональном минстрое видят в дальнейшем наращивании индивидуального жилого строительства. Правда, каким образом они собираются этого добиваться (с учетом продолжающегося падения уровня жизни в регионе и ощутимо более высокой стоимости на частные дома) – неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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