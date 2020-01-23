«Документация утеряна»: в Челябинской области не могут ввести в эксплуатацию очистные сооружения, на которые потрачены десятки миллионов рублей

В двух муниципалитетах Южного Урала не могут ввести в эксплуатацию очистные сооружения, построенные за счет бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на решение проблем уже были направлены бюджетные средства, но это лишь усугубило ситуацию. О сложившейся ситуации рассказал первый заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин.

По словам чиновника, абсурдная ситуацию сложилась в Каслях, где на строительство фильтровальной станции очистки воды было потрачено из областного бюджета 42 миллиона рублей.

Объект построили, но ввести его в эксплуатацию не могут, посетовал замминистра. Дело в том, что проектная документация на него утеряна. А без нее ввод в эксплуатацию невозможен. По факту нарушений возбуждено уголовное дело.

Впрочем, жителям Каслей еще повезло. По признанию чиновника, станция хоть формально и не введена в эксплуатацию, но по факту работает. Другая ситуация сложилась в поселке Кропачево, где простаивает станция обеззараживания воды.

Как рассказал Иван Белавкин, этот объект построен, но с нарушениями. В итоге здание пустует, персонала в нем нет. Сейчас минстрой намерен провести экспертизу сооружения, чтобы выявить недочеты, требующие устранения. По факту нарушений также возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.20

Чиновники подтверждают: из Челябинска бежит молодежь. / Южноуральские застройщики не смогли вписаться в новые правила строительства жилья. / 23 января ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»