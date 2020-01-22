Спасибо Текслеру: в Верхнем Уфалее наладят металлургическое и химическое производство со всеми экологическими последствиями

Имущественный комплекс АО «Уфалейникель» выставлен на продажу. Торги пройдут в форме публичного предложения. Начальная цена – 568 млн 699 тыс рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цена будет снижаться на 10% от начальной каждые 10 календарных дней до минимальной цены – 10% от начальной цены. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую цену на соответствующем этапе.

В лот включены оборудование, недвижимое имущество, товарно-материальные ценности, часть имущества обременена залогом в пользу ПАО Национальный банк «Траст».

Прием заявок на участие в торгах уже начался и продлится до 19 апреля.

Отметим, что это не первый случай, когда промплощадку обанкротившегося «Уфалейникеля» пытаются продать с торгов. Предыдущие попытки не удались.

Однако на этот раз, похоже, интрига будет только в конченой цене.

Напомним, в декабре губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что нашел для Верхнего Уфалея крупного инвестора. Как выяснилось, далеко ходить и вести долгие переговоры не пришлось. В качестве инвестора выступит предприятие, с которым глава региона сотрудничал еще в бытность замминистра экономики РФ, – Русская медная компания.

На промплощадке в Верхнем Уфалее РМК планирует организовать три комплекса: производство химических удобрений, производство мельничных шаров и производство металлического цинка. Для этого в город ежегодно планируется завозить 490 тысяч тонн серной кислоты, 170 тысяч тонн аммиака.

РМК уже направило РЖД запрос на переоформление «действующих технических условий на примыкание железнодорожных путей необщего пользования к станции Верхний Уфалей с ОАО «Уфалейникель» на предприятие-оператора проекта, входящего в группу компаний РМК».

Отметим, «Уфалейникель» был главным загрязнителем окружающей среды в Верхнем Уфалее. После его банкротства, город перешел в число благополучных территорий по состоянию атмосферного воздуха. «Раньше при южных и восточных ветрах город задыхался, – говорят горожане. – Теперь воздух не просто чистый, зимой и весной он даже бывает вкусным».

Наслаждаться этим уфалейцам осталось недолго. В цинковом производстве основным источником загрязнения воздушного бассейна является окисный передел. Оседая на почве, оксид цинка снижает ее плодородие, растворяясь в воде ведет к гибели рыбы. У человека провоцирует остеопороз, онкологические заболевания, тяжелые патологии дыхательной системы, вызывает мутации генов.

Отходы производстве химических удобрений содержат огромное количество как тяжелых металлов, так и прочих вредных веществ в концентрированном виде. Кроме того, определенная часть их попадает в атмосферу в виде пылевидных частиц и переносится с ветром на большие расстояния, загрязняя не только близлежащие к заводу площади, но и удаленные на расстояние сотен километров.

При этом, напомним, Верхний Уфалей имеет статус территории опережающего социально-экономического развития, а резиденты ТОСЭР, коим станет и РМК, имеют льготу по налогу на прибыль (платят по ставке 5% в региональный бюджет), сниженную до 7,6% ставку отчислений с фонда оплаты труда, а также нулевые налог на землю и на имущество. Что касается рабочих мест, то вряд ли в Уфалее найдется нужное количество специалистов по заявленных профилям: в городе никогда не было химического производства, а все работоспособные сотрудники «Уфалейникеля», которых можно было бы пристроить на металлургические производства, давно разъехались. Так что, похоже, сотрудников на новые производства РМК придется завозить, как это делается на Михеевском ГОКе.

А городу достанутся выбросы и отходы производства.

Челябинск, Светлана Намская

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