Самые крутые слухи недели: новый Великий и Ужасный

Виноградная гроздь

Говорят, что отставка управляющего делами челябинской мэрии Виноградова – протеже и товарища Тефтелева – не последняя в этом семействе – вскоре (и так же – по собственному желанию) покинет свой пост еще один магнитогорский Виноградов – мэр Троицка. По слухам, он станет управлять оставшимися активами семьи экс-губернатора Дубровского, поскольку сын бывшего главы региона, опасаясь худшего сценария по развитию судебных событий, связанным с претензиями госструктур к его фирмам (и не только строительным), тоже решил эмигрировать в Швейцарию. Где они с отцом намерены заниматься разнообразным бизнесом в привычной для себя строительной сфере и на рынке риэлтерских услуг.

Усиление старой гвардии

Говорят, что местные элиты, узнав, что Валерий Гартунг вошел в состав комиссию по «переработке» Конституции, потянулись к нему на поклон: из различных московских кабинетов пришли вести, что Гартунг будет играть большую роль при формировании нового состава ЗакСо. Еще одна из сплетен про эсера: Валерий Карлович постарается помочь действующему главе региона сохранить договоренности с новым федеральным кабмином о проведении ряда мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. По слухам, на данный момент эти планы вновь в подвешенном состоянии.

Маршрутная революция

А еще говорят, что Гартунг педалирует решение вопроса о фактической монополизации рынка городских перевозок в Челябинске и Магнитогорске сетью его фирм. Якобы, мэры обоих городов сейчас проводят серию активных консультаций по этому поводу с администрацией Текслера.

Не получилось

Говорят, Мякушу не удалось добиться в Москве однозначного одобрения кандидатуры Станислава Мошарова на должность будущего спикера челябинского ЗакСа. В столице ждут еще целую череду перестановок, связанную с обновлением состава федерального правительства и мэрии столицы. Якобы, еще до лета «перезагрузят» и администрацию президента. Поэтому все нынешние договоренности – вилами на воде писаны. Но, к слову, как альтернативу Мошарову, рекомендовали сразу несколько кандидатур – в том числе, Андрея Гартунга.

Возвращенец

Говорят, после праздников, на родину – то ли из Чехии, то ли из Словении вернулся Владимир Елистратов. Его «пригласили» (понятно, что за контора) дать показания по делу прежнего шефа. А еще, говорят, следствию требуется его помощь и в отношении ряда других дел относительно «распределения» госзаказов по ряду челябинских объектов в эпоху коротенького и бесславного правления «магнитогорских».

Некоторые наблюдатели удивлены самим фактом возвращения Елистратова. Но, по слухам, если сотрудничество с органами окажется эффективным, бывший экс-мэр Че вернется на госслужбу.

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