В Челябинске позеленела река

Челябинцы вновь сообщили о позеленевших водах реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», река Миасс на территории Металлургического района Челябинска приобрела яркий зеленый цвет. Фотографии с позеленевшей рекой жители района опубликовали в социальных сетях.

Отметим, что в настоящее время теплоэнергетики проверяют городские сети на предмет утечек, для чего добавили к теплоноситель краситель уранин А, окрашивающий воду в зеленый цвет. Именно с этим связывают изменение цвета руки в министерстве экологии Челябинской области.

«В социальных сетях появились фотографии участка реки Миасс, которая окрасилась в ярко-зеленый цвет. Вызвано это попаданием в реку органического красителя уранин А. Его добавляют, чтобы выявить протечки в трубах. Очевидно, вода с уранином из системы отопления попала в ливневую канализацию, а затем – и в реку. Этот краситель абсолютно безопасен для человека. Но несмотря на это сброс в водные объекты стоков запрещен. Сейчас в Металлургический район направились инспекторы минэкологии, чтобы зафиксировать данный факт, после чего информация будет передана в городское управление дорожного хозяйства, на чьем балансе находятся ливневки, которое должно будет найти источник протечки и совместно с ответственными лицами его устранить», – заявил сотрудник минэкологии Виталий Безруков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.01.20

Самые крутые слухи недели: новый Великий и Ужасный. / Южноуральские садоводы могут попасть на миллионные штрафы. / «Документация утеряна»: в Челябинской области не могут ввести в эксплуатацию очистные сооружения, на которые потрачены десятки миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»