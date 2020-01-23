В Челябинске назревает скандал вокруг очередного муниципального контракта

Мэрия Челябинска подвела итоги конкурса на заключение контракта на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог города (содержание светофоров, системы управления ими, установка дорожных знаков и ограждений).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно информации, размещенной на портале госзакупок, электронный аукцион признан не состоявшимся, так как на участие в нем подана всего одна заявка. Единственным участником торгов стало АО «СМЭУ ГАИ». Заявка фирмы признана соответствующей условиям конкурса, и теперь администрация города обязана заключить с компанией контракт по максимальной цене – 631 миллион 717 тысяч 931,18 рубля.

Интересно, что «СМЭУ ГАИ» – частная организация, и на некоторых информационных ресурсах встречается еще один вариант написания названия фирмы – АО «СМЭУ ГАИ». Несмотря на сугубо частную природу компании, она регулярно выигрывает конкурсы на содержание технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог Челябинска.

Одним из учредителей АО «СМЭУ ГАИ» является Игорь Беляшов, который числится и среди учредителей ООО «Магистральтеплосервис» – наряду с Яной Горшковой, чьи имя и фамилия совпадают с именем и фамилией супруги начальника управления ГИБДД Челябинска Алексея Горшкова.

Напомним, в декабре 2019 года глава Челябинска Наталья Котова назначила вице-мэром по дорожному хозяйству Максима Куляшова, до этого момента занимавшего пост заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

Добавим, в настоящее время конкурсная процедура приостановлена по требованию антимонопольной службы: на организацию аукциона поступило две жалобы. Таким же образом сорвался многомиллиардный контракт московской компании «Ингеоком» на содержание центральных магистралей Челябинска: ФАС нашла нарушения в конкурсной документации и отменила результаты конкурса, после чего мэрия по требованию антимонопольщиков разбила контракт на несколько лотов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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