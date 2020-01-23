На Южном Урале прокуратура требует наказать педагогов школы, ученик которой сломал нос в драке

Прокуратура Агаповского района потребовала наказать педагогов школы за получение учеником телесных повреждений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Агаповского района провело проверку исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в связи с получением травмы учащимся 6 класса общеобразовательной школы.
В ходе проверки установлено, что 17 декабря прошлого года в школе произошел конфликт между двумя учениками 6 класса, в ходе которого один из школьников получил перелом костей носа со смещением. Это свидетельствует об отсутствии должного надзора за учащимися со стороны педагогов.
«В соответствии с нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время образовательной деятельности», – напомнили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратурой района директору образовательной организации внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении к ответственности виновных лиц.
Челябинск, Виктор Елисеев
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